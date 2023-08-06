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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержали квартирного вора

В Московском районе задержали квартирного вора

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Московского района раскрыта квартирная кража

В минувшую пятницу около 11 часов 50 минут возле дома 25 корпус 1 по улице Шаврова в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее неоднократно судимый 40-летний житель Иркутской области, подозреваемый в причастности преступлению.
Есть основания подозревать, что 19 июля этого года в период с 10.00 до 14.00, иркутянин, повредив замок входной металлической двери, проник в снимаемую однокомнатную квартиру в доме 28 корпус 2 по Дунайскому проспекту, расположенную на 10 этаже 20-ти этажного дома, и совершил хищение ювелирных украшений, на общею сумму 15 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Место нахождения похищенного устанавливается.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район кража квартира
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