В Московском районе задержали квартирного вора

В минувшую пятницу около 11 часов 50 минут возле дома 25 корпус 1 по улице Шаврова в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее неоднократно судимый 40-летний житель Иркутской области, подозреваемый в причастности преступлению.

Есть основания подозревать, что 19 июля этого года в период с 10.00 до 14.00, иркутянин, повредив замок входной металлической двери, проник в снимаемую однокомнатную квартиру в доме 28 корпус 2 по Дунайскому проспекту, расположенную на 10 этаже 20-ти этажного дома, и совершил хищение ювелирных украшений, на общею сумму 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Место нахождения похищенного устанавливается.