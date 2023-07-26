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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован

В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с мотоциклистом на 3 км автодороги «Мяглово-Островки»

Вчера утром около 08 часов 50 минут на 3 км автодороги «Мяглово-Островки» во Всеволожском районе Ленобласти, 62-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте налево в сторону СНТ «Северная Самарка» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом «Ямаха» под управлением 47-летнего мотоциклиста.

В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

В отношении водителя автомобиля избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП мотоциклы
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