В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован

Вчера утром около 08 часов 50 минут на 3 км автодороги «Мяглово-Островки» во Всеволожском районе Ленобласти, 62-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте налево в сторону СНТ «Северная Самарка» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом «Ямаха» под управлением 47-летнего мотоциклиста.

В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

В отношении водителя автомобиля избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.