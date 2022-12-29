В Петроградском районе в ДТП пострадал 9-летний пассажир иномарки

Вчера вечером около 19 часов 10 минут возле дома 8 по Петровской набережной, в Петроградском районе Петербурга 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота РАВ-4», совершила столкновение с двигавшимся впереди автомобилем такси «Фольксваген Поло», под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.