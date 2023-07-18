В Петербурге пожилой коммерсант перевел мошенникам более 5 млн рублей

Накануне вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 75-летний заместитель директора коммерческого предприятия с заявлением о том, что в период с 5 по 14 июля ему на сотовый телефон неоднократно звонили неизвестные, которые, под видом сотрудников банков, вынудили его набрать кредитов в различных банках и перевести денежные средства на различные счета.

Общая сумма ущерба составила 5 миллионов 65 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников.