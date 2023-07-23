Пенсионерка из Тосно перевела мошенникам 3,5 млна рублей

Накануне днем около 14 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило заявление 79-летней пенсионерки о телефонном мошенничестве. Пожилая женщина сообщила, что в период с 14 часов 00 минут 19.07.2023 по 21 час 30 минут 21.07.2023 ей неоднократно звонил неизвестный, который, под предлогом заботы о безопасности ее денежных средств, убедил пенсионерку через кассу банка, находящего в доме 137 по Невскому проспекту, перевести принадлежавшие ей 3 593 000 рублей на указанные им счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.