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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Тосно перевела мошенникам 3,5 млна рублей

Пенсионерка из Тосно перевела мошенникам 3,5 млна рублей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Тосненского района Ленобласти разыскивают телефонного мошенника, обманувшего пенсионерку

Накануне днем около 14 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило заявление 79-летней пенсионерки о телефонном мошенничестве. Пожилая женщина сообщила, что в период с 14 часов 00 минут 19.07.2023 по 21 час 30 минут 21.07.2023 ей неоднократно звонил неизвестный, который, под предлогом заботы о безопасности ее денежных средств, убедил пенсионерку через кассу банка, находящего в доме 137 по Невскому проспекту, перевести принадлежавшие ей 3 593 000 рублей на указанные им счета.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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