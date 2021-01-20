Малафеев госпитализирован

«Питерец.ру» сообщает, что экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев доставлен в больницу. У Вячеслава коронавирусная пневмония, состояние тяжелое. У Малафеева держится высокая температура – в районе 38 градусов. По имеющимся данным, у бывшего вратаря серьезно поражены легкие. Одно на 40%, другое – на 65-70%. После проведения УЗИ и получения этих результатов было принято решение о госпитализации.

Напоминаем, что Вячеслав Малафеев играл за «Зенит» с 1999 по 2016 год. После завершения игровой карьеры он занимал должность спортивного директора клуба. Но в мае 2020 года ушел из «Зенита». Также Малафеев является успешным бизнесменом, имеющим свое агентство недвижимости. Надеемся, что Вячеславу удастся одолеть коронавирус.