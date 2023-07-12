В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета

Сегодня утром около 09 часов 30 минут на улице Металлургов в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области водитель, управляя автомобилем «МАЗ», груженым землей, по неустановленной причине не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем «Нива», после чего въехал в здание одного из супермаркетов.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Других пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.