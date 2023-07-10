Задержанный за убийство в Ленобласти доставлен в УСБ Главка

Как сообщалось ранее, 9 июля 2023 года около 03 часов 35 минут к полицейским поступило сообщение от 27-летней жительницы города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, о том, что к ней в квартиру вломился бывший сожитель, нанес ей и находящемуся в помещении мужчине телесные повреждения.

На месте происшествия полицейские обнаружили в коридоре возле квартиры женщину с телесными повреждениями и 28-летнего мужчину, который во время проведения сотрудниками скорой помощи реанимационных мероприятий скончался

К розыску были привлечены опытные оперативники Управления Собственной Безопасности Главка, в кратчайшие сроки они установили местонахождение подозреваемого, однако сегодня утром, около 06.00 он сам сдался полицейским, придя в УМВД России по Московскому району.

Задержанный передан в следственные органы для принятия процессуального решения.