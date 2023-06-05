В Петергофе задержали ревнивца - стрелка из травматики

Поздним вечером минувшей субботы около 22 часов 40 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 32-летнего петербуржца о том, что во дворе дома 3А по улице Халтурина в городе Петергоф на него напал неизвестный и нанес ему удар. Заявитель в ответ выстрелил в него из травматического оружия.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 3 июня около 21 часа 10 минут возле продовольственного магазина заявитель, пребывая в состоянии алкогольного опьянении, встретил бывшего молодого человека своей сожительницы, с которым у него завязался конфликт, переросший в драку.

В результате заявитель достал принадлежащий ему травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону своего - также 32-летнего - оппонента.

Стрелявший доставлен в отдел полиции, подстреленный - в состоянии средней степени тяжести - в одну из горбольниц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.