В Ленобласти из дома священика украли сейф с 1,6 млн рублей

Вчера утром около 11 часов к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о краже из дома священника в деревне Немятово. 66-летний мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный забрался в 2-этажное здание и вынес оттуда небольшой сейф с кодовым замком. В ящике хранилось около 1,6 миллиона рублей.

По предварительной информации, ранее потерпевший служил протоиереем в Тихвинской епархии. Установлено, что дом в Немятово стоял пустым с 9 января.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).