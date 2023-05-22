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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Старая задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на севере Петербурга

В деревне Старая задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на севере Петербурга

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки в Выборгском районе

18 мая к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина с заявлением о том, что в этот же день, в период с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница якобы попала в ДТП и для не привлечения ее к ответственности требуется передать курьеру деньги.
Около 14 часов 00 минут, в квартире по месту жительства, пенсионерка передала неизвестному 300 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части статьи 159 УК РФ.
20 мая около 21 часа 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Выборгского района возле дома 7 по Школьному переулку в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области по подозрению совершение указанного преступления задержан 35-летний местный житель.
Мера пресечения - подписка о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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