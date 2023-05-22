В деревне Старая задержан подозреваемый в обмане пенсионерки на севере Петербурга

18 мая к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина с заявлением о том, что в этот же день, в период с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница якобы попала в ДТП и для не привлечения ее к ответственности требуется передать курьеру деньги.

Около 14 часов 00 минут, в квартире по месту жительства, пенсионерка передала неизвестному 300 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части статьи 159 УК РФ.

20 мая около 21 часа 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Выборгского района возле дома 7 по Школьному переулку в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области по подозрению совершение указанного преступления задержан 35-летний местный житель.

Мера пресечения - подписка о невыезде.