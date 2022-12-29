В центре Петербурга в метро задержали карманницу

В минувший вторник вечером около 22 часов 25 минут сотрудники уголовного розыска Главка, возле дома 85 по Невскому проспекту, задержали ранее неоднократно судимую за кражы 48-летнюю женщину, которая подозревается в совершении следующих преступлений:

- 9 декабря около 15 часов 00 минут в вестибюле станции метро «Петроградская», совершила кражу мобильного телефона, стоимостью 50 000 рублей, из кармана пальто у 22-летней девушки;

- 27 декабря около 22 часов 25 минут в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», совершила кражу мобильного телефона, стоимостью 110 300 рублей, из кармана шубы у 30-летней женщины.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.