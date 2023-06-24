В лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб водитель «Лады»

Вчера около 21 часа 30 минут на 113-м километре трассы "Нарва", в Кингисеппском районе Ленобласти 34-летний житель города Сланцы на автомобиле BMW 530D выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Lada XRay, которым управлял 46-летний житель деревни Керстово. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД, водителя BMW с начала прошлого года штрафовали за пренебрежение страховым полисом и оплатой уже оформленного протокола.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения