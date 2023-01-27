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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза

В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза

0
39
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Человек из-под Владимира попал под колеса большегруза в Тихвинском районе Ленинградской области

Вчера вечером около 18 часов на 440-м километре трассы А-114 "Вологда - Новая Ладога", в Тихвинском районе Ленинградской области 42-летний житель Волхова на грузовом автомобиле "МАЗ" с прицепом пошел на обгон и сбил 61-летнего мужчину из Владимирской области. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю большегруза.

По данным ГИБДД, с прошлого года водителя два раза штрафовали за пренебрежение дорожной разметкой и ходовыми огнями. Три года назад он привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП пострадавший пешеход
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