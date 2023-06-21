В Подпорожье задержали двоих 19-летних жителей Новосибирска, обманывавших пенсионерок

Вчера к полицейским Подпорожского района Ленинградской области обратились три жительницы города Подпорожья, в возрасте от 86 до 82 лет, с заявлениями о том, что они стали жертвами мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».

Две из них до обращения в полицию передали курьеру деньги в размере 50 000 рублей.

Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).

20 июня 2023 года около 18 часов 30 минут возле дома 13 по улице Энергетиков города Подпорожье опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое 19-летних жителей Новосибирска, временно находящихся на территории Санкт-Петербурга и проживающих в одном из общежитий Петроградского района.

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений.