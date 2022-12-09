В Ленобласти задержан 19-летний парень за обман двух пенсионерок

В минувший понедельник к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступили два заявления от пенсионерок, 1940 и 1952 годов рождения, о том, что они стали жертвами мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передали курьерам в общей сложности более одного миллиона рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ранним утром около 05 часов 25 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 18 по Приозерскому шоссе по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 19-летний молодой человек.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.