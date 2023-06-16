В Петербурге пожилой мужчина погиб под колесами электрички

Накануне вечером около 18 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о несчастном случае на 11 километре перегона "Шувалово-Парголово".

По данным транспортной полиции, в это время произошел наезд электропоезда сообщением "Санкт-Петербург-Выборг" на 84-летнего жителя Петербурга. Он переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора.

"Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось", - сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.