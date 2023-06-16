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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилой мужчина погиб под колесами электрички

В Петербурге пожилой мужчина погиб под колесами электрички

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели пожилого жителя Петербурга под колесами электропоезда

Накануне вечером около 18 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о несчастном случае на 11 километре перегона "Шувалово-Парголово".

По данным транспортной полиции, в это время произошел наезд электропоезда сообщением "Санкт-Петербург-Выборг" на 84-летнего жителя Петербурга. Он переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора. 

"Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось", - сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Источник: 47News
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