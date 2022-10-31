На станции Ручьи электричка насмерть сбила 21-летнего парня

Как сообщает пресс-служба УТ МВД на транспорте, в минувшие выходные на железнодорожной станции Ручьи был смертельно травмирован 21-летний молодой человек, который пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Предположительно, находясь в наушниках и капюшоне, он не заметил приближения электрмчки сообщением "Санкт-Петербург-Финляндский − Кузнечное".

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.