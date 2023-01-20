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Питерец.ру » Происшествия » Во Мге мужчина попал под товарный поезд

Во Мге мужчина попал под товарный поезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PxHere
Товарняк снес пешехода под мостом в поселке Мга

Сегодня ночью около 02 часов в экстренные службы Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о наезде поезда на пешехода возле железнодорожной станции Мга. Под пешеходным мостом грузовой состав, который двигался от станции Лужская в Бабаево, сбил 45-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина был нетрезв и пытался перейти прямо через железнодорожные пути.

Сообщается, что машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего транспортной полицией проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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