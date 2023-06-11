В Ленобласти задержали двоих злоумышленников, которые угнали и затем сожгли «ВАЗ 2104»

В минувшую пятницу к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило заявление от 42-летнего жителя поселка Гаврилово о том, что в ночь с 8 на 9 июня от дома 5 по Центральной улице в поселке Гаврилово неизвестные угнали принадлежащий ему «ВАЗ 2104».

Позднее автомобиль был обнаружен сгоревшим на территории СНТ «Здоровье» Выборгского района.

Спустя несколько часов возле дома 1 по Сорокину проезду в СНТ «Здоровье» оперативниками по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержано двое ранее судимых мужчин 21 и 22 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Младшего задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

В отношении старшего из задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.