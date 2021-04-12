В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка

Ночью с 11 на 12 апреля в центре Петербурга, возле бара «Money honey» произошла массовая драка с поножовщиной. Инцидент случился по адресу: улица Садовая, дом 28/30.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что массовая драка случилась из-за конфликта между гражданами Республики Тыва и Республики Киргизстан. Пострадали четверо — у всех ножевые ранения или резанные раны рук.

По последним данным, одного из драчунов поместили в реанимацию — у него проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки и повреждение внутренних органов. Мужчина в тяжёлом состоянии.

Полицейские задержали в качестве подозреваемых 13 граждан Республики Тыва и одного киргиза.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.