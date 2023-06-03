В Ленобласти «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой, пострадали оба водителя

Сегодня днем около 14 часов на автодороге в направлении деревни Климово, Бокситогорского района Ленинградской области водитель легкового отечественной легковушки не справился с управлением, в результате чего произошло лобовое столкновение с иномаркой Opel, которой управляла 43-летняя женщина.

Пострадали оба водителя, с места их на скорой увезли в больницу. Водителя "ВАЗ" пришлось деблокировать из разбитой автомашины спасателям.

На месте ДТП работала дежурная смена 118-й пожарной части, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.