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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой, пострадали оба водителя

В Ленобласти «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой, пострадали оба водителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают причины лобового столкновения легковушек в Бокситогорском районе Ленобласти

Сегодня днем около 14 часов на автодороге в направлении деревни Климово, Бокситогорского района Ленинградской области водитель легкового отечественной легковушки не справился с управлением, в результате чего произошло лобовое столкновение с иномаркой Opel, которой управляла 43-летняя женщина.

Пострадали оба водителя, с места их на скорой увезли в больницу. Водителя "ВАЗ" пришлось деблокировать из разбитой автомашины спасателям.

На месте ДТП работала дежурная смена 118-й пожарной части, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. 

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район ДТП
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