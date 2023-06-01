В Ленобласти стреляли в девушку-курьера по доставке суши

30 мая 2023 года около 22 часов 40 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 20-летней курьера доставки продуктов о том, что возле дома 7 по Онежской улице в поселке имени Тельмана двое неизвестных не оплачивают заказ, угрожая оружием.

По прибытии на место происшествия полицейские установили, что по между потерпевшей и двумя неизвестными произошел конфликт, который продолжился на улице.

В ходе конфликта неизвестные злоумышленники произвели не менее пяти выстрелов в воздух из неустановленного предмета, а также повредили автомобиль «ВАЗ 2109».

На следующий день в 11.00 у дома 7 по Онежской опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний житель дома.

Травматический пистолет изъят. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание соучастника преступления.