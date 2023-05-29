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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге в ДТП пострадали два человека

В Выборге в ДТП пострадали два человека

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения двух иномарок в Выборгском районе Ленинградской области

Накануне вечером около 20 часов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Гагарина и Приморской в городе Выборг 60-летняя водитель автомобиля "Nissan Terrano" начала поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра и не предоставив преимущество в движении встречному автомобилю "Toyota Fortuner", которым управлял 19-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала водитель "Ниссана", 17-летней пассажирке "Тойоты" оказали медицинскую помощь на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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