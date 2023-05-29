В Выборге в ДТП пострадали два человека

Накануне вечером около 20 часов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Гагарина и Приморской в городе Выборг 60-летняя водитель автомобиля "Nissan Terrano" начала поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра и не предоставив преимущество в движении встречному автомобилю "Toyota Fortuner", которым управлял 19-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала водитель "Ниссана", 17-летней пассажирке "Тойоты" оказали медицинскую помощь на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.