Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей

К полицейским Васильевского острова обратилась 85-летняя женщина, которая сообщила о том, что 10 мая ей позвонил неизвестный. Голос в трубке представился «сотрудником Центрального банка РФ». Он попросил помощи для вычисления преступника в банковской системе, и для этого предоставил пенсионерке человека, который будет ее «сопровождать».

23 мая в квартиру на Детской улице пришла неизвестная, которая представилась как «Афанасьева Наталья Александровна». В сопровождении «куратора» бабушка в четырех банках сняла и отправила преступникам 3 миллиона рублей.

Остаток средств в размере 205 000 рублей пенсионерка положила в комод в комнате. Деньги исчезли после ухода сопровождавшей её «Афанасьевой».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).