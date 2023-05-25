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Питерец.ру » Происшествия » Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей

Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей

К полицейским Васильевского острова обратилась 85-летняя женщина, которая сообщила о том, что 10 мая ей позвонил неизвестный. Голос в трубке представился «сотрудником Центрального банка РФ». Он попросил помощи для вычисления преступника в банковской системе, и для этого предоставил пенсионерке человека, который будет ее «сопровождать».

23 мая в квартиру на Детской улице пришла неизвестная, которая представилась как «Афанасьева Наталья Александровна». В сопровождении «куратора» бабушка в четырех банках сняла и отправила преступникам 3 миллиона рублей.

Остаток средств в размере 205 000 рублей пенсионерка положила в комод в комнате. Деньги исчезли после ухода сопровождавшей её «Афанасьевой».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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