В Ленобласти подросток толкнул ровесника на велосипеде под колеса иномарки

Вчера днем около 14 часов на 2-ом километре автодороги "Гостилицы - Гора Колокольня", в Ломоносовском районе Ленинградской области 11-летний мальчик из деревни Гостилицы толкнул ровесника на велосипеде. Школьник выехал на полосу встречного движения и попал под колеса автомобиля "Хендэ Солярис", которой управляла 35-летняя местная жительница.

Подростка в тяжелом состоянии с переломами головы, ног и позвоночника госпитализировали.

Районным отделом СК Ленобласти района возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.