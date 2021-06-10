В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде

Вечером накануне, около 16 часов у дома № 95 на проспекте Вингиссара, в городе Волосово Ленинградской облатси произошло ДТП с участием велосипедиста. По предварительной информации, 35-летний водитель автомашины "Рено Аркада" совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая передвигалась на велосипеде. По данным полицейских, девушка на велосипеде пыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Школьницу после ДТП госпитализировали в местную больницу. Медики зафиксировали у пострадавшей перелом руки и ссадины. Ее травмы оцениваются как средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.