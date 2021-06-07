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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал

В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал

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83
Опубликовал: Fedorov
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В Ломоносовском районе Ленинградской области два человека погибли и один пострадал при лобовом столкновении

Накануне днем, около 17 часов 30 минут на 42 километре дороги Петергоф − Кейкино, в Ломоносовском районе Ленинградской области 48-летний водитель автомобиля «Peugeot Boxer», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной «Датсун», под управлением 61-летнего мужчины.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия 61-летний водитель автомобиля «Датсун» и его 80-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались. 59-летняя пассажирка автомобиля «Датсун» в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Peugeot Boxer» в удовлетворительном состоянии доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагической аварии.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», погибшей пассажиркой в «Peugeot Boxer» была Народная артистка России Римма Степановна Волкова, более четверти века прослужившая в Мариинском (тогда еще Кировском) театре.

Источник: Конкретно.ру
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