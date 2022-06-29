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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила пенсионерку на велосипеде

В Ленобласти иномарка сбила пенсионерку на велосипеде

0
91
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
81-летняя женщина переезжала дорогу на велосипеде и угодила под колёса иномарки

Вчера вечером около 20 часов на 51 километре трассы "Южное полукольцо" в деревне Сяськелево, Гатчинского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Киа Рио" сбил 81-летнюю местную жительницу передвигавшуюся на велосипеде. Пожилая женщина пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пенсионерку увезли на скорой в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, но несмотря на все усилия врачей спасти её не смогли.

Обстоятельства дорожной трагедии выясняют сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП велосипеды пенсионеры
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