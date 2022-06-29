В Ленобласти иномарка сбила пенсионерку на велосипеде

Вчера вечером около 20 часов на 51 километре трассы "Южное полукольцо" в деревне Сяськелево, Гатчинского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Киа Рио" сбил 81-летнюю местную жительницу передвигавшуюся на велосипеде. Пожилая женщина пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пенсионерку увезли на скорой в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, но несмотря на все усилия врачей спасти её не смогли.

Обстоятельства дорожной трагедии выясняют сотрудники ГИБДД.