На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей

Накануне вечером около 20 часов на 2-м километре подъезда к городу Кингисепп автодороги со стороны деревни Тикопись, 45-летний мужчина угодил под колеса снегоуборочной автомашины под управлением 48-летнего водителя. ДТП произошло вне зоны действия перехода.

Затем на пешехода наехали автомобили "Хендэ Крета" с 60-летним водителем, "Опель Вектра" с 22-летним мужчиной и "Шевроле Блейзер", за рулем которого находился 36-летний водитель.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего ДТП и данные погибшего уточняются.