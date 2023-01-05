ента новостей

19:24
В Ленобласти встретили поезд Деда Мороза
18:19
Гололед стал причиной десятков ДТП в Петербурге 5 января
10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
10:31
В Ленобласти после пожара обнаружены тела троих погибших
09:41
Экспортеров продолжат поддерживать
09:16
Куда едут на Рождество?
08:51
Промышленность перестраивается
15:52
Дети с ограниченными возможностями побывали на спектакле артистов музыкального театра «Петербургская оперетта»
15:49
На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений
13:43
В Ленобласти пьяная ссора супруго закончилась поножовщиной
13:36
Чего планируют петербуржцы?
13:35
На севере Петербурге конфликт двух мужчин закончился стрельбой
13:25
На Васильевском острове женщину с ребенком достали из воды
08:52
Рыбы поступило меньше
05:21
Как гулять в мороз
20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
11:26
На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей
11:03
Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы
10:55
Сколько было мандаринов?
09:46
Мы много отдыхаем?
09:26
Заболеваемость по стране снизилась
16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
12:05
В Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест»
12:02
В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы
11:58
В Кировском районе на пожаре в квартире погибли два человека
11:53
Ярким событием 2022 года был разгром петербургского ВООПИиК — градозащитница Капитонова
10:18
Чего ждать от 2023 года?
09:55
В чем прочность экономики?
09:33
Что делать с елкой?
21:50
Команда КВН «Поэтессы» из Санкт-Петербурга достойно выступила в финале КВН, а чемпионов – снова два
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей

На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей

2
487
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Кингисеппском районе Ленобласти пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей

Накануне вечером около 20 часов на 2-м километре подъезда к городу Кингисепп автодороги со стороны деревни Тикопись, 45-летний мужчина угодил под колеса снегоуборочной автомашины под управлением 48-летнего водителя. ДТП произошло вне зоны действия перехода.

Затем на пешехода наехали автомобили "Хендэ Крета" с 60-летним водителем, "Опель Вектра"  с 22-летним мужчиной и "Шевроле Блейзер", за рулем которого находился 36-летний водитель.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего ДТП и данные погибшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

2 комментария

Ера
😐Жалко что так случилось!
Саша
{text}новость конечно так себе)

Новость конечно так себе
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-12-2022, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
4-10-2018, 10:51
В Ленобласти пешеход угодил под колеса иномарки
27-09-2022, 10:00
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода
3-11-2022, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
30-10-2022, 12:05
В Ленобласти мужчина погиб попав под колеса двух автомобилей
13-09-2022, 09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

2
487
Сегодня, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
0
252
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
0
206
2-01-2023, 16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
0
205
1-01-2023, 17:42
В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми
Наверх