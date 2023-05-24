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Питерец.ру » Происшествия » В Волосовском районе изъяли крупную партию контрафактного сидра

В Волосовском районе изъяли крупную партию контрафактного сидра

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24
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
Нелегальный товар хранился в производственных помещениях неподалеку от деревни Большое Тешково

Сотрудники экономической полиции Главка совместно с полицейскими Волосовского района Ленинградской области и специалистами Росалкогольрегулирования в рамках профилактической операции «Алкоголь» обнаружили крупный склад с партией контрафактного сидра. Нелегальный товар хранился в производственных помещениях неподалеку от деревни Большое Тешково. В результате осмотра полицейские обнаружили почти 6 тысяч бутылок с алкогольным напитком сомнительного происхождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помещения арендовала одна из оптовых торговых копаний, представители которой при проведении проверки не смогли предоставить каких-либо документов, подтверждающих легальность производства и оборота обнаруженного спиртного. В единой государственной информационной системе данная продукция также учтена не была.

Все изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волосовский район алкоголь
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