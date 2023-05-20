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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны разбойники с Лиговки

В Петербурге задержаны разбойники с Лиговки

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86
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Полицией Петербурга задержаны разбойники с Лиговского

Как сообщалось ранее, 18 мая 2023 года к полицейским Московского района Петербурга обратился 29-летний житель Красносельского района, матрос крупной коммерческой компании, который сообщил, что возле дома 246 по Лиговскому проспекту двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, нанесли ему несколько ударов по голове, после чего отобрали сумку, в которой находилось 8500 долларов США, и скрылись.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).
По горячим следам оперативниками Главка у дома 79 по Гражданскому проспекту по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны двое: 22 и 18 лет.
Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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