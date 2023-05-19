В Петербурге у матроса отобрали сумку с 8500 долларов США

Накануне веечром около 17 часов 2 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 29-летний житель Красносельского района, матрос крупной коммерческой компании, который сообщил, о том, что подергся нападению на Лиговском проспекте.

Возле дома 246 по Лиговскому проспекту двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, нанесли ему несколько ударов по голове, после чего отобрали сумку, в которой находилось 8500 долларов США и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.