Накануне веечром около 17 часов 2 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 29-летний житель Красносельского района, матрос крупной коммерческой компании, который сообщил, о том, что подергся нападению на Лиговском проспекте.
Возле дома 246 по Лиговскому проспекту двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, нанесли ему несколько ударов по голове, после чего отобрали сумку, в которой находилось 8500 долларов США и скрылись.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).
Приняты меры по установлению и задержанию злоумышленников.
В Петербурге у матроса отобрали сумку с 8500 долларов США
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Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга разыскивает разбойников с Лиговки
Накануне веечром около 17 часов 2 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился 29-летний житель Красносельского района, матрос крупной коммерческой компании, который сообщил, о том, что подергся нападению на Лиговском проспекте.
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