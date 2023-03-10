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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе ссора двух пенсионерок закончилась поножовщиной

В Калининском районе ссора двух пенсионерок закончилась поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Пьяная пенсионерка всадила нож под лопатку пожилой соседке в Полюстрово

Вчера вечером около 16 часов 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что в квартире дома 25 по Полюстровскому проспекту слышны крики о помощи, просят вызвать полицию.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил в квартире 68-летнюю пенсионерку с открытой раной задней стенки грудной клетки, колото-резаными ранениями грудной клетки слева, проколотым левым легким. Женщину в тяжелом состоянии госпитализирована в Елизаветинскую больницу и поместили в реанимацию.

По подозрению задержана находившаяся в квартире в состоянии алкогольного опьянения 68-летняя пенсионерка, проживающая неподалеку, на той же улице. Женщина помещена в камеру.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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