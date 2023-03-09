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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий

В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий

Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное с одной из коммерческих структур был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года на сумму более 20 млн рублей. Однако, в нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, а коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 млн рублей. Таким образом, был причинен ущерб бюджету города Санкт-Петербурга на указанную сумму.

В настоящее время проводится комплекс мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего, а также лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Источник: СК по Петербургу
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