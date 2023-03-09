В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже прохожего

Вечером 3 марта 2023 года около 20 часов 50 минут в 28 отдел полиции Центрального района Петербурга обратился житель Иркутской области, 1975 года рождения, с заявлением о том, что ночью 1 марта возле дома 2 по Казанской площади двое неизвестных преступников открыто похитили кошелек с банковскими картами, мобильный телефон, карту памяти.

В этот же день с банковских счетов заявителя произошли списания денежных средств в сумме 28 000 рублей. Общий материальный ущерб составил 53 400 рублей.

4 марта было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

6 марта возле дома 79 по улице Марата, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершение данного преступления задержан неработающий гражданин, 2001 года рождения.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к данному преступлению.