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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже в центре Петербурга

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже в центре Петербурга

0
10
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в грабеже на Садовой улице

Вчера под утро около 04 часов 00 минут возле дома 28 по Садовой улице неизвестные нанесли 25-летнему мужчине телесные повреждения, после чего похитили мобильный телефон «iPhone 11» и банковскую карту, с которой было списано 2 734 рублей.

Материальный ущерб составил 62 734 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Опергруппой уголовного розыска на Думской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина, 2004 г.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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