Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже в центре Петербурга

Вчера под утро около 04 часов 00 минут возле дома 28 по Садовой улице неизвестные нанесли 25-летнему мужчине телесные повреждения, после чего похитили мобильный телефон «iPhone 11» и банковскую карту, с которой было списано 2 734 рублей.

Материальный ущерб составил 62 734 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Опергруппой уголовного розыска на Думской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина, 2004 г.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.