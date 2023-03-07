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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине пожилого мужчину избили палкой

В Гатчине пожилого мужчину избили палкой

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в избиении прохожего в Гатчине

Вчера под утро около 03:58 к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 48 по проспекту 25 Октября в городе Гатчина, мужчина избивает палкой другого мужчину, тащит по дороге.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен неизвестный мужчина, на вид около 60 лет, который бригадой скорой помощи госпитализирован и помещен в реанимацию.

6 марта около 19:15 возле дома 48 по проспекту 25 Октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам, опергруппой Гатчинского УМВД, за совершение данного преступления задержан 44-летний житель Ставропольского края. 

Установлено, что ссора произошла на почве внезапно возникших неприязненных отношений и ранее мужчины небыли знакомы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район телесные повреждения
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