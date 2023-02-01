ента новостей

17:15
В Сясьстрое на пожаре в пятиэтажке погибла женщина
16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
16:25
В Петербурге открылась уникальная цифровая выставка советской моды
16:23
В Ленобласти подведены итоги выполнения нормативов ГТО
16:21
Жители Петроградского района Петербурга опасаются проблем на фоне расширения зон платных парковок
16:00
В Пушкинском районе открылся детсад на 280 мест
15:44
В Петербурге инспекторы ГИБДД пресекли попытку дачи взятки
15:41
В России могут обязать использовать только усиленную электронную подпись
13:22
В Ленобласти пройдет лыжный марафон «TOKSOVOCUP»
13:08
В Кировском районе пенсионер перевел мошенникам 6,5 млн рублей
13:05
В Ленобалсти задержали наркосбытчика с крупной партией особо опасных психотропных веществ
13:03
В Левашово задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков
11:27
Правительство станет ближе к народу
10:20
В Ленобласти на пепелище дома с баней обнаружены тела двоих мужчин
10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
10:12
В Петербурге ищут мужчину, избившего женщину
10:04
Бизнес получит новые льготы
09:38
Женскому здоровью уделят внимание
09:09
Прокуратура в Петербурге потребовала провести работы по консервации заброшенного здания
19:19
Депутаты ЗаКС провели выездное заседание Комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды на территории КПО «Волхонка»
19:17
Полуденный выстрел из пушки прогремел в честь 25-летия закона о регистрации прав на недвижимость
16:11
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту хулиганской стрельбы
14:56
Для речного флота Петербурга построят пять скоростных «Метеоров»
14:54
Во Фрунзенском районе в квартире нашли мертвыми семейную пару пенсионеров
14:50
Новый ФАП в Васкелово
14:49
Политолог Пашковский счел преждевременными разговоры о переизбрании Беглова на губернаторский пост
13:06
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 92 человек
13:03
В Кировском районе задержали автоугонщика
12:59
Во Фрунзенском районе изъяли у наркосбытчика свыше 2 килограмм конопли
12:01
В Колпинском районе задержали подозреваемого в хулиганской драке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сясьстрое на пожаре в пятиэтажке погибла женщина

В Сясьстрое на пожаре в пятиэтажке погибла женщина

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме города Сясьстрой Волховского района Ленобласти

Сегодня днем около 13 часов в экстренные службы Волховского района Ленобласти поступило сообщение о пожаре в городе Сясьстрой. Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило 38 кв. метров одной из квартир пятиэтажного дома. 

Жильцов пришлось эвакуировать. 7 человек, проживающих на верхних этажах, спасатели вытащили по лестнице пожарной автоцистерны, еще 8 человек в масках вывели по маршевой лестнице. По словам очевидцев, спасатели вынесли на руках женщину, которая не могла самостоятельно идти.

Пожар был ликвидирован в 14 часов 00 минут, на месте работали 12 сотрудников дежурных смен 121 и 148 противопожарной службы региона, задействовав три единицы техники.

Как сообщили 47news полицейские, загорелась пятиэтажка на улице Петрозаводской, 1. При разборе сгоревших конструкций обнаружили погибшую. Женщине было 68 лет. Еще два человека, мужчина и женщина, были госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-01-2022, 10:38
В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире
12-08-2022, 11:39
В Новом Девяткино тушили пожар в квартире
17-01-2023, 10:53
На пожаре в Лужском районе обнаружены обгоревшие останки человека
21-12-2022, 09:27
В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека
15-10-2022, 12:45
В Петрушино на пепелище обнаружено сильно обгоревшее тело человека
5-09-2022, 10:57
В Ленобласти пожилая женщина скончалась после пожара в доме с мансардой

Происшествия на дорогах

0
51
Сегодня, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
0
125
Сегодня, 10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
0
185
30-01-2023, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
0
293
30-01-2023, 13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
Наверх