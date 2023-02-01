В Сясьстрое на пожаре в пятиэтажке погибла женщина

Сегодня днем около 13 часов в экстренные службы Волховского района Ленобласти поступило сообщение о пожаре в городе Сясьстрой. Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило 38 кв. метров одной из квартир пятиэтажного дома.

Жильцов пришлось эвакуировать. 7 человек, проживающих на верхних этажах, спасатели вытащили по лестнице пожарной автоцистерны, еще 8 человек в масках вывели по маршевой лестнице. По словам очевидцев, спасатели вынесли на руках женщину, которая не могла самостоятельно идти.

Пожар был ликвидирован в 14 часов 00 минут, на месте работали 12 сотрудников дежурных смен 121 и 148 противопожарной службы региона, задействовав три единицы техники.

Как сообщили 47news полицейские, загорелась пятиэтажка на улице Петрозаводской, 1. При разборе сгоревших конструкций обнаружили погибшую. Женщине было 68 лет. Еще два человека, мужчина и женщина, были госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Ленобласти.