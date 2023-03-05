Полицейские задержали воришку, совершившего кражу из церкви в Петроградском районе

В минувшую пятницу к полицейским Петероградского района Петербурга поступило заявление о том, что около 14 часов 00 минут неизвестный из храма по Константиновскому проспекту похитил киотный крест и «Евангелие». Сумма ущерба составила около 400 тыс. руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Уже на следующий день сотрудниками уголовного розыска регионального полицейского Главка была установлена личность злоумышленника.

Полицейские задержали подозреваемого в снимаемой им комнате гостиницы на пр. Энгельса Выборгского района города. Задержанным оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель Ленинградской области.

Установлено, что похищенное имущество, стоимостью в несколько сотен тысяч рублей, подозреваемый сдал в ломбард за 500 рублей.

Похищенное изъято.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к совершению иных противоправных действий.