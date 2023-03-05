Накануне вечером около 20 часов 45 минут по адресу Каменноостровский проспект дом 32, автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 111940», двигаясь по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена, на регулируемом перекрестке при проезде на запрещающий сигнал светофора, совершила наезд на пешехода, гражданку одной из стран ближнего зарубежья, 1983 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина и её малолетний ребёнок, 2022 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка
В Петероградском районе автоледи на "Ладе Калина" сбила женщину с коляской
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Опубликовал: Питерец
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Сотрудники полиции Петроградского района проводят проверку по факту наезда автоледи на переходившую дорогу женщину с коляской
Накануне вечером около 20 часов 45 минут по адресу Каменноостровский проспект дом 32, автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 111940», двигаясь по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена, на регулируемом перекрестке при проезде на запрещающий сигнал светофора, совершила наезд на пешехода, гражданку одной из стран ближнего зарубежья, 1983 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской на разрешающий сигнал светофора.
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