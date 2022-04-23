ента новостей

12:44
Почему Индия может покупать российскую нефть и при этом дружить с США
12:17
В Петербурге 11-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа
10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
10:40
В Петербурге после пожара в квартире были обнаружены два трупа
10:30
В Петербурге задержаны аферисты присвоившие квартиры граждан
10:11
Бизнес опять поддержат
09:17
Какой кулич полезен
08:45
Китайских автомобилей станет больше
21:42
Юрист Сорокин: транспортную реформу Петербурга считали провальной на стадии реализации плана
16:22
Праздничный концерт к юбилею профессора РГИСИ Галины Андреевны Барышевой
16:18
На КАД между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
15:24
В Петербурге военнослужащие Росгвардии готовятся к параду Победы
13:02
В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров
12:59
В Петербурге мужчина напал с ножом на сожительницу
10:47
Россельхознадзор на экспорт отправил более 85 тонн зерновых хлопьев
10:39
Беглов продлил масочный режим до середины мая
10:22
В Ленобласти обнаружили закопанным пропавшего пенсионера
10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
09:57
Какое яйцо правильное?
09:20
Майк Тайсон избил пассажира в самолете
09:15
Почему Австралия и США так заботятся о пакте безопасности Китая с крошечным тихоокеанским островным государством
08:21
Сколько будет туристов?
07:56
Мы жестко ответили Прибалтике
17:13
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
14:31
В Петербурге стартует чемпионат России по савату
14:25
В Ленобласти объявлены итоги межрегионального чемпионата BabySkills
14:16
В Ленобласти двое неизвестных избили и ограбили мужчину
14:08
В Петербурге закрывают генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии
14:03
В Петербурга неизвестные избили 17-летнего подростка
13:59
В Невском районе избили и ограбили подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге после пожара в квартире были обнаружены два трупа

В Петербурге после пожара в квартире были обнаружены два трупа

0
70
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Пожар на Северном проспекте – результат суицида лежачего больного

Накануне ранним утром около 05 часов сотрудники МЧС завершили тушение пожара в одной из квартир дома 24/1 по Северному проспекту, в Выборгском районе Петербурга. На месте происшествия были обнаружены два трупа.

Погибшими оказались 72-летний мужчина и женщина годом младше.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», установлено, что мужчина оставил предсмертную записку в которой указал, что больше не хочет жить, так как является лежачим больным. При этом пожелал, чтобы женщина жила дальше. Однако, так не случилось.

Районныи ртделом Следственныго комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-07-2020, 11:22
В Петербурге после пожара обгаружили два трупа
25-02-2013, 17:51
После пожара в одной из квартир по улице Толмачева обнаружены два трупа
18-04-2013, 12:40
После пожара в Калининском районе обнаружены два трупа
13-10-2017, 18:37
В Красногвардейском районе в квартире обнаружены два трупа
24-10-2018, 11:20
В Петергофе на пожаре обнаружены два сильно обгоревших трупа
25-02-2019, 08:03
В Сестрорецке обнаружены трупы двоих мужчин

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
0
96
Вчера, 10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
0
139
20-04-2022, 10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
0
119
20-04-2022, 09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
Наверх