В Петербурге после пожара в квартире были обнаружены два трупа

Накануне ранним утром около 05 часов сотрудники МЧС завершили тушение пожара в одной из квартир дома 24/1 по Северному проспекту, в Выборгском районе Петербурга. На месте происшествия были обнаружены два трупа.

Погибшими оказались 72-летний мужчина и женщина годом младше.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», установлено, что мужчина оставил предсмертную записку в которой указал, что больше не хочет жить, так как является лежачим больным. При этом пожелал, чтобы женщина жила дальше. Однако, так не случилось.

Районныи ртделом Следственныго комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).