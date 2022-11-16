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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, совершенном 17 лет назад

В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, совершенном 17 лет назад

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, совершенном 17 лет назад

Собранные следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора мужчине 1975 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

В следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области на постоянной основе действует межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, совершенных в прошлые годы. Несмотря на неочевидный характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет, следователи ведут большую работу по сбору доказательств, основанных как на результатах оперативной работы сотрудников правоохранительных органов, так и использовании современных достижений криминалистической техники.

После очередного межведомственного совещания под председательством руководителя следственного управления С.Т. Сазина, ранее приостановленное производством как нераскрытое в 2003 году уголовное дело, возбужденное по факту убийства 22-летней девушки в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области, возобновлено производством. 

Так, следователями и следователями-криминалистами следственного управления СК России по Ленинградской области с участием отдела Криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России проведена скрупулезная работа по уголовному делу: проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний проходящих по делу лиц и произведенного осмотра, составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, а также проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и лица причастного к данному преступлению.

В рамках расследуемого уголовного дела в результате грамотно спланированных следственных действий был задержан 45-летний мужчина, являющийся знакомым потерпевшей, который дал признательные показания в убийстве девушки. По ходатайству следственного органа ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что осенью 2003 года после совместного распития спиртных напитков в компании подсудимый пошел провожать малознакомую девушку и предложил ей вступить с ним в половой акт, на что получил отказ. Однако, он применил к ней физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего задушил.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 40 тыс. рублей.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район убийство
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