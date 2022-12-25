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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 16,5 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 16,5 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Огромные деньги потеряла 70-летняя жительница Приморского района, купившись на рекламу в интернете.

К полицейским Приморского района Пеетрбурга обратилась 70-летняя женщина, которая сообщила о том, что в конце ноября 2022 года она увидела рекламу в социальной сети «ВКонтакте» об инвестициях «Газпром» и заполнила анкету. После этого ей на мобильный телефон позвонил неизвечтный мужчина, который под предлогом инвестиций убедил пенсионерку перевести на неизвестные банковские счета 16 575 000 рублей.

Аферист утверждал, что счета якобы принадлежат ПАО «Газпром». Указанная сумма была переведена в период с 5 по 22 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159  УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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