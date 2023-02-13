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Питерец.ру » Происшествия » Росгвардейцы задержали агрессивного петербуржца, в состоянии алкогольного опьянения пристававшего к прохожим

Росгвардейцы задержали агрессивного петербуржца, в состоянии алкогольного опьянения пристававшего к прохожим

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы задержали агрессивного петербуржца, в состоянии алкогольного опьянения пристававшего к прохожим

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка задержали агрессивного петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения приставал к прохожим.
К росгвардейцам, патрулирующим улицу Социалистическую, обратились прохожие и сообщили о мужчине, находящемся в неадекватном состоянии и пристающем к гражданам. В ходе пресечения росгвардейцами нарушения общественного порядка, дебошир 1995 г.р. предпринял попытку нападения, после которой с применением специальных средств был доставлен в отдел органов внутренних дел. 

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