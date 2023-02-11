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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали угонщиков на эвакуаторе

В Петербурге задержали угонщиков на эвакуаторе

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
Сотрудниками полиции задержаны злоумышленники за совершение хищения автомобиля

Вчера в ходе патрулирования  сотрудниками полиции возле д. 63 к. 4 по пр. Непокоренных, обнаружен автомобиль «Газель» (эвакуатор), на котором находился загруженный автомобиль «Мерседес С-180».

В ходе проверки ТС установлено, что они на подложных архивных номерах. 

Около эвакуатора задержаны двое мужчин, 1977 и 1978 г.Позднее в полицию Калининского района обратилась женщина, 1961 г., с заявлением об угоне «Мерседеса» от д. 10 по ул. Бестужевской.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
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