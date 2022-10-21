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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали пьяного угонщика каршеринга

В Колпино задержали пьяного угонщика каршеринга

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали пьяного угонщика каршеринга

Вчера ночью около 01 часа 15 минут возле дома 5 по улице Московская в городе Колпино, наряд полиции остановил каршеринговый «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, который к тому же управлял авто по поддельному аккаунту. Злоумышленник отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ в виде 10 суток административного ареста.

В связи с тем, что он уже попадался полиции за рулем в нетрезвом виде, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

А после обращения в полицию с заявлением представителя каршеринговой компании в отношении нарушителя возбудили еще и уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район Колпино угон каршеринг
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