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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 650 тысяч рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 650 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерка уверовала в талант Газпром-брокера по объявлению и осталась без 650 тысяч рублей

Вчера к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 72-летняя жительница посёлка Каменка. Пенсионерка сообщила стражам порядка о т ом, что двумя неделями ранее она наткнулась в интернете объявление, предлагавшее инвестировать в Газпром. Пожилая женщина заполнила прикреплённую к рекламе анкету, и вскоре ей позвонил мужчина. Телефонный собеседник рассказал ей о своих талантах брокера и предложил передать ему в управление деньги, пообещав вскоре вернуть их с процентами. Пенсионерка поверила собеседнику и перевела ему более 650 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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