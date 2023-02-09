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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержан хулиган, избивавший прохожих

В центре Петербурга задержан хулиган, избивавший прохожих

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Сотрудниками полиции задержан хулиган, избивавший прохожих в центре Петербурга

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от гражданина, о том, что в социальных сетях он видел видео, в котором на улице Думская неизвестный избивает прохожих.

По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний подросток, ученик 9 класса школы-интерната.

8 февраля в отдел полиции поступило заявление от учителя-логопеда, о том, что 4 февраля на улице Думской неизвестный ударил по лицу ее сына, 2005 г. рождения, ученика 11 класса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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