В Ленобалсти лжесотрудницы соцзащиты обокрали пенсионера

Накануне вечером к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратился 74-летний житель деревни Широково в Копорском поселении. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее к нему домой пришли две женщины, которые представились сотрудницами органов соцзащиты. Гостьи утверждали, что принесли пенсионеру продуктовый набор, но когда они ушли, хозяин хватился около 30 тысяч рублей наличными, золотых сережек и обручального кольца. Все это лежало в комоде. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

Обоих женщин мужчина описал как кочевниц. Старшей на вид около 35 лет, у брюнетки большие глаза, а одета в пальто-балахон. Ее спутница свиду лет на десять моложе и была во всем темном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).