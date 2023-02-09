ента новостей

11:33
В Приморском районе мужчина вытолкнул в окно свою сожительницу
11:31
В Ленобалсти привлекли к ответственности водителя «тонированной» иномарки с «перебитым» VIN-номером
11:26
В центре Петербурга задержан хулиган, избивавший прохожих
10:05
Новые регионы интегрируются в социальное пространство России
10:03
Петербургский росгвардеец стал Чемпионом России по греко-римской борьбе
09:48
В Ленобалсти лжесотрудницы соцзащиты обокрали пенсионера
09:40
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку
09:24
Ким Чен Ын поместил девушку, которую считают дочерью, в центр роскошного военного банкета
08:22
Во всем виноват Джо?
08:05
Организована помощь для турецких граждан
07:55
В лидерах по банковским вкладам
16:47
Подготовка новых мер поддержки российских айтишников и ИТ-компаний
16:18
В Ленобласти полицейскими раскрыта коррупционная схема по получению водительских прав
15:34
Петербург запускает вторую очередь проекта развития аэропорта Пулково
14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
14:38
В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий»
14:36
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
14:34
В Петербурге задержали грабителя
14:16
В Петербурге мужчина пришел в ресторан с ножом
11:42
В Сертолово избавляются от долгостроев
11:21
В Петербурге открылся музей спорта
11:19
Прокуратура добилась выплаты зарплаты
11:18
«Точечная реставрация» вместо ремонта. Власти Екатеринбурга не смогли подготовить ЦПКиО к юбилею города
11:13
В Купчино по «горячим» следам раскрыто убийство женщины
10:21
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке
09:48
Найдено средство от инфаркта
09:15
Кешбэк востребован
09:15
Новозеландский пилот взят в заложники сепаратистами в Индонезии
09:09
Мексика отправляет свои любимые поисково-спасательные отряды собак в Турцию
08:56
Ипотека подешевела
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти лжесотрудницы соцзащиты обокрали пенсионера

В Ленобалсти лжесотрудницы соцзащиты обокрали пенсионера

0
82
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Лжесотрудницы соцзащиты вытащили из комода пенсионера в Широково наличные, серьги и кольцо

Накануне вечером к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области обратился 74-летний житель деревни Широково в Копорском поселении. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее к нему домой пришли две женщины, которые представились сотрудницами органов соцзащиты. Гостьи утверждали, что принесли пенсионеру продуктовый набор, но когда они ушли, хозяин хватился около 30 тысяч рублей наличными, золотых сережек и обручального кольца. Все это лежало в комоде. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

Обоих женщин мужчина описал как кочевниц. Старшей на вид около 35 лет, у брюнетки большие глаза, а одета в пальто-балахон. Ее спутница свиду лет на десять моложе и была во всем темном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по  статье 158 УК РФ (кража).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район кража пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-02-2023, 10:05
В Сланцах обокрали квартру пенсионера
17-12-2022, 14:04
Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей
21-01-2023, 13:19
В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей
5-05-2022, 12:25
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей
8-05-2022, 11:53
В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера
20-10-2021, 10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 09:40
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
118
Вчера, 14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
0
177
7-02-2023, 12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
0
195
7-02-2023, 11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
Наверх